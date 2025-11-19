O 38º Campeonato Brasileiro de Voo Circular Controlado (VCC) será em Bauru desta quinta-feira (20) a domingo (23), na pista de aeromodelismo circular ao lado do estádio Edmundo Coube, no Jardim Araruna. A entrada é gratuita. A competição reunirá os melhores pilotos de aeromodelismo do Brasil, com uma das mais tradicionais disputas de acrobacia aérea com aeromodelos do País. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel).

Nesta quinta-feira e sexta-feira, a pista estará aberta para treinos oficiais, e a competição acontece neste sábado e domingo, das 8h às 17h, com intervalo para almoço. No VCC, cada piloto controla seu modelo por cabos de aço, executando uma sequência de manobras em uma pista circular de asfalto. Em apresentações de seis minutos, os competidores demonstram precisão, técnica e controle em figuras clássicas como o círculo, quadrado, oito vertical, oito horizontal e o trevo.

Além do título, os participantes disputam o 4º Troféu Thomas Case, criado em 2022 em homenagem ao piloto e entusiasta que marcou gerações no aeromodelismo brasileiro. O troféu reconhece o melhor competidor de acrobacia nas duas maiores competições da modalidade — a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro, ambos promovidos pela Confederação Brasileira de Aeromodelo (COBRA). O Campeonato Brasileiro de VCC é uma celebração da técnica, amizade e paixão pelo voo, e promete transformar os céus de Bauru em um espetáculo de destreza e emoção.