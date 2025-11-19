As rodovias e ruas do perímetro urbano de Bauru registraram uma queda considerável no número de acidentes de trânsito, de 35,4%, no comparativo entre 2024 e 2025, levando em consideração o mesmo período: de 1 de janeiro a 18 de novembro. Enquanto em 2024 foram 1.284 batidas, em 2025 ocorreram, até o momento, 829 colisões até esta terça-feira (18). Os dados são do Infosiga, plataforma de estatísticas gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). O site também indica uma mudança no dia líder em "sinistros", passando de quarta-feira, em 2024, para sexta-feira, em 2025 (entenda mais abaixo).

Ainda de acordo com o Infosiga, em ambos os períodos a maior concentração de acidentes ocorreu no perímetro urbano, com cerca de 80% dos registros. O número de mortes também foi exatamente o mesmo entre janeiro e novembro de 2024 e igual período neste ano: 37.

Sexta lidera colisões

Segundo a plataforma, em 2025 o dia em que a população mais se deparou com batidas entre automóveis e atropelamentos, envolvendo pedestres ou ciclistas, foi a sexta-feira. Esse dia da semana contabilizou sozinho 161 acidentes em 2025, com maior concentração no período da noite, entre 18h e 23h59, que somou 46 colisões. À tarde foram registrados 53 casos.