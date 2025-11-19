Quem não puder viajar no feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), pode aproveitar o dia de folga para “batistar” no Calçadão da Batista de Carvalho, visitar um dos shoppings da cidade ou ainda fazer uma trilha no Horto Florestal, no Bosque da Comunidade ou no Jardim Botânico.
O comércio da região central de Bauru ficará aberto das 9h às 17h. O Boulevard Shopping e o Bauru Shopping terão horário especial nesta quinta-feira: as lojas funcionam das 12h às 20h, e as praças de alimentação, das 11h às 22h.
Para os servidores municipais, será um feriado prolongado. As repartições públicas encerram o expediente administrativo às 18h desta quarta-feira (19) e retornm às 8h de segunda-feira (24).
O Pronto-Socorro Central, o Samu e as UPAs manterão atendimento ininterrupto, assim como a coleta de lixo orgânico e seletivo e as feiras livres, que seguirão o cronograma normal. Já o DAE e o Conselho Tutelar manterão equipes de plantão.
Os Ecopontos funcionarão na quinta-feira e no domingo, das 8h às 16h, e na sexta-feira e no sábado, das 7h às 19h. O Ecoverde funciona na quinta e na sexta-feira, das 8h às 16h45; no sábado, das 8h às 13h; e ficará fechado no domingo.
O Poupatempo ficará fechado na quinta-feira, funcionará normalmente na sexta-feira, das 9h às 17h, e no sábado, das 9h às 13h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.
Parques municipais
O Jardim Botânico (JB) e o Zoológico também são opções de passeio no feriado. O JB abre todos os dias, das 8h às 16h. O Zoo funciona da seguinte forma: quinta-feira, sábado e domingo, das 8h às 17h, e na sexta-feira, das 8h às 16h. Já o Horto Florestal funciona todos os dias, das 7h às 17h (área de lazer externa), e as trilhas internas ficam abertas na quinta, sexta e sábado, das 7h às 11h, e fechadas no domingo.
Outra opção para passeio ou caminhada é o Bosque da Comunidade, que fica aberto todos os dias, das 7h às 17h30.
Transporte coletivo
20/11 (quinta-feira) – linhas operam com a tabela de domingo/feriado
21/11 (sexta-feira) – linhas operam com a tabela de dia útil
22/11 (sábado) – linhas operam com a tabela de sábado
23/11 (domingo) – linhas operam com a tabela de domingo/feriado
SERVIÇOS ESTADUAIS
O ponto facultativo na sexta-feira, também é seguido pelos serviços estaduais, que retomam ao atendimento normal na segunda (24).
O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) não funcionará na quinta-feira (20), voltando ao atendimento normal na sexta e sábado.
O Bom Prato estará aberto apenas na sexta-feira. No sábado e no domingo ficará fechado para manutenção.