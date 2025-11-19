A Leroy Merlin Bauru promove, neste sábado (22), uma ação especial de Natal com a presença do Papai Noel. O evento começa às 16h com um tour do Bom Velhinho e seus duendes por pontos da cidade, em uma caminhonete temática preparada pela loja. A iniciativa pretende espalhar o clima natalino e aproximar a marca da comunidade local.

Após o percurso, a partir das 17h, Papai Noel estará na unidade da Leroy Merlin para receber crianças e famílias. O espaço contará com decoração completa, sonorização temática, máquina de neve na entrada e um carrinho de algodão doce. A proposta é criar um ambiente lúdico para fotos, pedidos natalinos e interação com o público.

Segundo a empresa, a ação reforça o espírito natalino da marca e apresenta de forma imersiva a coleção de Natal da unidade, com opções de decoração, iluminação e itens temáticos para o período festivo.

Serviço