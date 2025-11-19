O Projeto Tênis do Futuro, realizado no Bauru Tênis Clube (BTC) desde 2022, ensinando desde o beabá do esporte para 60 crianças e adolescentes, de ambos os sexos, sendo 28 pertencentes a famílias da cidade que não podem pagar e treinam junto com associados, vem se consolidando cada vez mais, com destaques em competições, inclusive com títulos.

Quatro meninos somaram mais conquistas na atual temporada, em 2025: Moseh Williams, 12 anos; Miguel Leme Freitas, 14; e os irmãos Lucas e Pedro Sartori Negri, de 12 e 10 anos, respectivamente.

MOSEH

Em torneios da Federação Paulista de Tênis (FPT), Moseh Williams foi campeão em São Manuel e em Santa Cruz do Rio Pardo. Também foi semifinalista em Lençóis Paulista e em São José do Rio Preto; vice-campeão na etapa BTC de Bauru e semifinalista na etapa Luso de Bauru.