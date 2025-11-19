O Projeto Tênis do Futuro, realizado no Bauru Tênis Clube (BTC) desde 2022, ensinando desde o beabá do esporte para 60 crianças e adolescentes, de ambos os sexos, sendo 28 pertencentes a famílias da cidade que não podem pagar e treinam junto com associados, vem se consolidando cada vez mais, com destaques em competições, inclusive com títulos.
Quatro meninos somaram mais conquistas na atual temporada, em 2025: Moseh Williams, 12 anos; Miguel Leme Freitas, 14; e os irmãos Lucas e Pedro Sartori Negri, de 12 e 10 anos, respectivamente.
MOSEH
Em torneios da Federação Paulista de Tênis (FPT), Moseh Williams foi campeão em São Manuel e em Santa Cruz do Rio Pardo. Também foi semifinalista em Lençóis Paulista e em São José do Rio Preto; vice-campeão na etapa BTC de Bauru e semifinalista na etapa Luso de Bauru.
MIGUEL
O jovem sagrou-se campeão do torneio Carnatênis da Luso Bauru, em fevereiro deste ano; campeão do Aberto de Primavera Piracanjuba, na Luso, Categoria B Adulto; foi semifinalista no torneio da Federação realizado em Serra Negra, no Centro de Treinamento Kirmayr; campeão da Barragem Champions League de Tênis do BTC, na Categoria C Adulto; vice-campeão do Bocca Tênis Open, Cat. B Adulto, em Santa Cruz do Rio Pardo; semifinalista da Federação em Lençóis Paulista, no Clube Marimbondo; e semifinalista da Federação na etapa BTC de Bauru.
Também é o 1.º colocado na fase de grupos da Categoria B Adulto da Barragem do BTC (em andamento).
IRMÃOS NEGRI
Lucas Sartori Negri foi campeão da BTC Champions League 2024, na Categoria E Adulto; campeão da Barragem BTC 2024, também na Categoria E Adulto; semifinalista no torneio da Federação, etapa BTC de Bauru; foi até a 2a. Rodada do Brasileirão em Uberlândia e classificado na fase de grupos em 5.º lugar para as eliminatórias da Categoria C (grupo com 16) da Barragem Luso 2025 Adulto (em andamento).
Já o caçula Pedrinho foi campeão da Federação Paulista de Tênis em Lençóis Paulista, no Clube Marimbondo; vice-campeão da Federação em São José do Rio Preto, no Clube Monte Líbano; campeão da FPT na etapa BTC de Bauru; campeão da Federação Paulista de Tênis na etapa Luso de Bauru; 1.º lugar na fase de grupos da BTC Champions 2025, na Categoria E Adulto; 1.º lugar na fase de grupos da Barragem BTC, Categoria E Adulto (em andamento); e avançou até a 3.ª rodada do Campeonato Brasileiro de Tênis, em Uberlândia.
O PROJETO
Criado em 2022, o Projeto Tênis do Futuro nasceu com o propósito de formar cidadãos e descobrir novos talentos. No início, contou com apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Atualmente, o trabalho é mantido de forma híbrida — parte dos alunos são filhos de sócios, que contribuem com mensalidades, e parte é composta por jovens de baixa renda com vagas gratuitas custeadas por patrocinadores.
“O objetivo, acima de tudo, é acolher as crianças, formar o cidadão e revelar atletas que possam competir em alto nível”, reforça a diretoria betecista.
O BTC considera que é também uma oportunidade de o clube voltar a criar campeões nacionais e internacionais, como ocorreu na era de ouro, nas décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980.
O Clube é tetracampeão mundial de tênis, com os tenistas Luiz Carlos de Barros (Alemanha, 1953, e Espanha, 1955), Claudia Faillace (Venezuela, 1979) e Roger Guedes (Turquia, 2014). Foi também três vezes medalha de bronze em Mundiais, com André Cury uma vez e Carlinhos Oliveira, duas vezes.
O projeto conta com profissionais extremamente capacitados, escolhidos a dedo para atender a todos. São eles: o próprio Carlinhos Oliveira, Pedro Scocuglia e Helinho Ribeiro.
APOIO
O projeto tem apoio do BTC, do Escritório Abramides Gonçalves Advogados, Getmed, Lecom, Unimed Bauru, VCI Brasil e Caetano Urbanismo.
Os pequenos tenistas já receberam conjuntos de uniformes, abrigos e bonés. As raquetes e bolinhas também são fornecidas nas aulas para quem não pode comprar.
SERVIÇO
O telefone para dúvidas é (14) 3235-0500 (fixo e WhatsApp). O BTC fica na Avenida José Vicente Aiello, 5-176, na Vila Serrão.