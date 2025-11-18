O Bauru Basket entrou em quadra na noite desta terça-feira (18), na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB), e foi derrotado pelos donos da casa pelo placar de 86 x 66. A partida foi válida por mais uma rodada do NBB Caixa.

O primeiro tempo foi de muita dificuldade para o Dragão: além do baixo aproveitamento nos arremessos próximos à cesta, a equipe também foi dominada nos rebotes. Do outro lado, o time paraibano encontrou espaços na marcação e abriu larga vantagem, fechando a primeira parcial em 24 x 9.

O segundo quarto começou com o mesmo cenário (a diferença chegou a ficar em 18). Porém, Alex Garcia chamou a responsabilidade: anotou 12 pontos no período, comandou uma mudança de postura defensiva e ajudou a reduzir a diferença para 39 x 30 antes do intervalo.