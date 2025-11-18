O Bauru Basket entrou em quadra na noite desta terça-feira (18), na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB), e foi derrotado pelos donos da casa pelo placar de 86 x 66. A partida foi válida por mais uma rodada do NBB Caixa.
O primeiro tempo foi de muita dificuldade para o Dragão: além do baixo aproveitamento nos arremessos próximos à cesta, a equipe também foi dominada nos rebotes. Do outro lado, o time paraibano encontrou espaços na marcação e abriu larga vantagem, fechando a primeira parcial em 24 x 9.
O segundo quarto começou com o mesmo cenário (a diferença chegou a ficar em 18). Porém, Alex Garcia chamou a responsabilidade: anotou 12 pontos no período, comandou uma mudança de postura defensiva e ajudou a reduzir a diferença para 39 x 30 antes do intervalo.
Na volta dos vestiários, o duelo voltou a pender para o lado dos mandantes. A Unifacisa rodou bem a bola, encontrou arremessos equilibrados e voltou a abrir frente, enquanto Bauru teve dificuldades para criar ofensivamente. A vantagem passou dos 25 pontos ao final do terceiro período. Já nos dez minutos finais, o Dragão ainda esboçou reação: com Andrezão e Materan liderando o arranque, o time abriu 10 x 0 em um minuto e meio de parcial. Mas, o técnico Pablo Costa pediu tempo, reorganizou sua equipe e esfriou o ímpeto bauruense, sacramentando a vitória paraibana.
Números
O cestinha do confronto foi o ala norte-americano Melvin Johnson, da Unifacisa, com 21 pontos. O armador Vinicius Flores e o pivô Leal também se destacaram, ambos com 14 pontos. Pelo lado bauruense, o ala Alex Garcia anotou 12, enquanto o pivô Moreira contribuiu com 10.
Após a partida, o capitão do Dragão falou à transmissão da Rede ITA sobre o principal fator para a derrota: “Foi a defesa. Desde o início do jogo, tivemos dificuldades. Se a gente não marcar, fica complicado. Aí você vai para o ataque com a obrigação de pontuar sem estar se garantindo lá atrás”, afirmou o Brabo.
Sequência
Com o resultado, Bauru volta a ter uma campanha de 50% de aproveitamento: cinco vitórias em 10 rodadas. A Unifacisa, com um jogo a menos, também soma cinco triunfos (55,6%) e ultrapassa os bauruenses na tabela — os paraibanos assumem o 8º lugar, enquanto o time comandado por Paulo Jaú cai para 11º.
O Dragão segue no Nordeste em busca de sua recuperação. O próximo compromisso será na quinta-feira (20), às 19h30, contra o Fortaleza Basquete Cearense. Depois, a equipe parte rumo a Minas Gerais para encerrar a sequência de jogos fora de casa diante do KTO/Minas, no domingo (23), às 11h.