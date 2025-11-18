18 de novembro de 2025
EM ITAPUÍ

Polícia Civil reforça combate às drogas com repressão e educação

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Escrivão Maurício Botelho conversou com cerca de 50 funcionários sobre os males do uso de drogas e seus impactos físicos, sociais, familiares e legais
Escrivão Maurício Botelho conversou com cerca de 50 funcionários sobre os males do uso de drogas e seus impactos físicos, sociais, familiares e legais

Itapuí - A Polícia Civil de Itapuí (44 quilômetros de Bauru) atua no combate às drogas de forma integral, unindo repressão e prevenção. O trabalho policial se desenvolve em duas frentes: investigações e prisões que visam desarticular a cadeia do tráfico e responsabilizar os infratores e também ações educativas e de conscientização, que buscam impedir que novas vítimas sejam alcançadas pelo uso de substâncias ilícitas.

Nesta segunda-feira (17), reforçando esse compromisso preventivo, a equipe participou do SIPATQ+ promovido por uma avícola na cidade. Durante o evento, o escrivão de polícia Maurício Botelho ministrou uma palestra para cerca de 50 funcionários abordando de forma clara e objetiva os males do uso de drogas e seus impactos físicos, sociais, familiares e legais.

"A iniciativa integra o esforço contínuo da Polícia Civil de Itapuí em dialogar com a comunidade, promover informação de qualidade e fortalecer a consciência coletiva sobre os riscos associados às drogas, reafirmando que a segurança pública também se constrói com prevenção e educação", ressalta a Polícia Civil, por meio de nota.

