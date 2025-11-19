A novela do PCCS

A discussão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores da Prefeitura de Bauru tem sido um processo complexo e contínuo nos últimos anos, marcado por contratações de consultorias, audiências públicas e impasses entre a Administração Municipal, a Câmara e o Sindicato dos Servidores (Sinserm). E ontem, em audiência pública convocada pela vereadora Estela Almagro (PT) não foi diferente. Leia a matéria acessando este link: https://sampi.net.br/bauru/noticias/2943508/politica/2025/11/revisao-do-pccs-nao-avancou-e-governo-admite-fracasso-com-a-fadep

Saúde em pauta 1

Nesta quarta-feira (19), às 15h, a Câmara Municipal vai realizar uma Audiência Pública para discutir o cronograma do Hospital Municipal e a prestação de contas das unidades de saúde sob gestão da Associação Mahatma Gandhi, bem como os termos do contrato que a organização social mantém com o município de Bauru. A iniciativa é do vereador Eduardo Borgo (Novo).

Saúde em pauta 2

O secretário municipal de Saúde, Márcio Cidades Gomes; o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas; e o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi, foram convocados para o encontro. Também foram convidados representantes da Associação Mahatma Gandhi.