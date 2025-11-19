A novela do PCCS
A discussão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores da Prefeitura de Bauru tem sido um processo complexo e contínuo nos últimos anos, marcado por contratações de consultorias, audiências públicas e impasses entre a Administração Municipal, a Câmara e o Sindicato dos Servidores (Sinserm). E ontem, em audiência pública convocada pela vereadora Estela Almagro (PT) não foi diferente. Leia a matéria acessando este link: https://sampi.net.br/bauru/noticias/2943508/politica/2025/11/revisao-do-pccs-nao-avancou-e-governo-admite-fracasso-com-a-fadep
Saúde em pauta 1
Nesta quarta-feira (19), às 15h, a Câmara Municipal vai realizar uma Audiência Pública para discutir o cronograma do Hospital Municipal e a prestação de contas das unidades de saúde sob gestão da Associação Mahatma Gandhi, bem como os termos do contrato que a organização social mantém com o município de Bauru. A iniciativa é do vereador Eduardo Borgo (Novo).
Saúde em pauta 2
O secretário municipal de Saúde, Márcio Cidades Gomes; o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas; e o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi, foram convocados para o encontro. Também foram convidados representantes da Associação Mahatma Gandhi.
Natal EnCantos 1
Mesmo antes da publicação dos contratos no Diário Oficial do Município, que ocorreu no último sábado (15), a montagem das estruturas do Natal EnCantos, da Prefeitura de Bauru, começou na semana passada, no Parque Vitória Régia.
Natal EnCantos 2
As empresas contratadas - Camidecor Decorações Temáticas e Estruturas para Eventos Ltda e Andrea de Moura Ltda - fornecerão a decoração e cenografia e realizarão a administração, coordenação e supervisão dos passeios do trenzinho, funcionamento das casinhas do Papai Noel e fornecimento de figurantes de natal. Receberão R$ 392.925,00 pelo serviço.
Consciência Negra
O Bar do Genaro, tradicional ponto de encontro da esquerda em Bauru, vai realizar nesta quinta-feira (20) um ato comemorativo ao Dia da Consciência Negra. Música, poesia e reflexão estão na programação. Os temas serão: 1. Zumbi – com Donizete Conceição, professor de filosofia. 2. Colonialismo - Márcio Coelho, com o professor e antropólogo. 3. Religiões de Matriz Africana - com Renato Cardoso, filho de Santo e bacharel em Direito. O evento terá inicio às 11h.
Telefone nas UBS 1
O vereador Junior Lokadora (Podemos) protocolou, na segunda-feira (17), uma representação conjunta ao Ministério Público e à Defensoria Pública, denunciando a falha continuada no atendimento telefônico de diversas unidades de saúde de Bauru, problema que já se arrasta há pelo menos três meses e que, segundo o parlamentar, representa grave violação ao direito fundamental à saúde.
Telefone nas UBS 2
Na representação, o vereador relata que as linhas telefônicas permanecem inoperantes, impedindo que a população — especialmente idosos, pessoas com mobilidade reduzida, acamados e grupos vulneráveis — consiga confirmar consultas, solicitar informações, verificar horários ou buscar orientações básicas de saúde.