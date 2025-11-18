A revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores da Prefeitura de Bauru, anunciada com expectativa em 2023, não saiu mais do papel. E, segundo ficou evidente na audiência pública realizada nesta terça-feira (18) à tarde, na Câmara Municipal, o processo terminou onde começou: sem plano, sem entregas consistentes e com a constatação explícita de que o contrato firmado com a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa do Direito (Fadep) não deu certo.

O encontro, convocado pela vereadora Estela Almagro (PT), reuniu secretários municipais e representantes do Sinserm (Sindicato dos Servidores). Apesar do volume de reuniões ? esta já é a décima audiência sobre o tema ? o panorama é praticamente o mesmo do início do processo, há quase três anos.

Contrato encerrado e entregas rejeitadas

O secretário de Administração, Cristiano Zamboni, confirmou: o contrato com a Fadep está encerrado e não será renovado. Segundo ele, as entregas da entidade vieram com falhas “jurídicas, de cálculo e de nomenclatura”, o que impediu a aprovação da etapa mais crucial do estudo — a revisão estrutural do PCCS.