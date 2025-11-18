Lucas Henrique Pinke Martins, que morreu na semana passada, aos 14 anos, em um acidente de trânsito na Vila Bom Jesus, em Bauru, sonhava em ser pastor, vivia ativamente a palavra de Deus e levava mensagens de fé para os seus amigos, inclusive aqueles do mundo virtual. Nesta terça-feira (18), a partir das 20h, ele será homenageado com um culto especial na igreja que frequentava, a Verbo da Vida Bauru, localizada na rua Anhanguera, nº 8-40, na Vila Flores (leia abaixo).

O pai de Lucas, Fernando Batista Martins, conta que o filho confidenciou o desejo de ser pastor à sua avó materna, dias antes do acidente. Há dois anos e meio, ele fazia parte da Verbo da Vida Bauru, a convite de um amigo. "Eles recebem você com muito carinho. E o Lucas sempre foi um menino muito alegre, muito comunicativo, muito feliz. Ele contagiava os outros jovens. O sorriso dele cativava as pessoas", conta.

Durante esse período, o estudante passou a levar a palavra de Deus para os amigos, inclusive aqueles que faziam parte do mundo virtual, e que havia conhecido por intermédio de jogos online. A mãe dele, Simone Henriette Pinke Martins, revela que, após a morte de Lucas, a família recebeu mensagens de várias pessoas, de diferentes lugares, e passou a ter noção da diferença que ele havia feito na vida de muita gente.