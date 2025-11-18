Lucas Henrique Pinke Martins, que morreu na semana passada, aos 14 anos, em um acidente de trânsito na Vila Bom Jesus, em Bauru, sonhava em ser pastor, vivia ativamente a palavra de Deus e levava mensagens de fé para os seus amigos, inclusive aqueles do mundo virtual. Nesta terça-feira (18), a partir das 20h, ele será homenageado com um culto especial na igreja que frequentava, a Verbo da Vida Bauru, localizada na rua Anhanguera, nº 8-40, na Vila Flores (leia abaixo).
O pai de Lucas, Fernando Batista Martins, conta que o filho confidenciou o desejo de ser pastor à sua avó materna, dias antes do acidente. Há dois anos e meio, ele fazia parte da Verbo da Vida Bauru, a convite de um amigo. "Eles recebem você com muito carinho. E o Lucas sempre foi um menino muito alegre, muito comunicativo, muito feliz. Ele contagiava os outros jovens. O sorriso dele cativava as pessoas", conta.
Durante esse período, o estudante passou a levar a palavra de Deus para os amigos, inclusive aqueles que faziam parte do mundo virtual, e que havia conhecido por intermédio de jogos online. A mãe dele, Simone Henriette Pinke Martins, revela que, após a morte de Lucas, a família recebeu mensagens de várias pessoas, de diferentes lugares, e passou a ter noção da diferença que ele havia feito na vida de muita gente.
Em uma dessas mensagens, de acordo com ela, duas irmãs contaram que fizeram uma tatuagem em homenagem ao seu filho, com as iniciais do nome dele e a frase: "Influenciado a ser uma influência". Em outra mensagem, um jovem disse que o adolescente havia lhe ajudado em um momento difícil, quando ele pensava em tirar a própria vida, e, por meio de suas palavras, fez com que ele se reconciliasse com Deus.
"Todos diziam: seu filho é uma bênção de Deus. E isso acaba confortando a gente nesse momento tão difícil. Ele não viveu esses 14 anos e nove meses à toa. Ele deixou um legado", declara a mãe. "Os nossos filhos, Deus empresta para a gente, para a gente criar, para a gente cuidar. E eu agradeço a Deus pela vida dele e por Ele ter me dado o Lucas para eu cuidar. Deus me deu a dádiva de ter ele na minha vida", completa.
Homenagem
Em uma postagem feita nas redes sociais, a igreja Verbo da Vida Bauru explica que a homenagem a Lucas será feita por meio do chamado "Culto Legado". "Uma noite para honrar um legado. Nesta terça, teremos um culto especial, lembrando com carinho da vida de Lucas Pinke — alguém que nos inspirou a viver Jesus com intensidade, propósito e amor", cita. "Será um tempo para estarmos juntos, fortalecidos pelo amor de Deus e pelo impacto que a vida de Lucas deixou em todos nós".
O acidente
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o acidente que vitimou o adolescente ocorreu na tarde da última quinta-feira (13). Ele conduzia uma bicicleta pela rua Coronel Alves Seabra, sentido bairro-Centro, quando, por razões a serem esclarecidas, se envolveu em uma colisão lateral com um caminhão na altura da quadra 16. Após a batida, o estudante caiu sob o veículo e foi atropelado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito no local.