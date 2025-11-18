A Associação Caminaga participou do 22º Meeting SC de Judô, realizado entre 14 e 16 de novembro, em Blumenau (SC), após classificar cinco atletas para representar a Federação Paulista de Judô (FPJudô) na competição. O evento reúne judocas que se destacaram nos circuitos estaduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, consolidando-se como um dos torneios mais competitivos do país nas categorias de base.

Em um cenário de elevado nível técnico, a equipe obteve um desempenho de destaque: quatro dos cinco atletas classificados alcançaram o pódio, resultado que evidencia a força e a preparação do grupo.

Resultados da Equipe Caminaga