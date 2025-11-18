A Associação Caminaga participou do 22º Meeting SC de Judô, realizado entre 14 e 16 de novembro, em Blumenau (SC), após classificar cinco atletas para representar a Federação Paulista de Judô (FPJudô) na competição. O evento reúne judocas que se destacaram nos circuitos estaduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, consolidando-se como um dos torneios mais competitivos do país nas categorias de base.
Em um cenário de elevado nível técnico, a equipe obteve um desempenho de destaque: quatro dos cinco atletas classificados alcançaram o pódio, resultado que evidencia a força e a preparação do grupo.
Resultados da Equipe Caminaga
Maria Eduarda de Souza Sampaio – Sub-13 / -38 kg Graduado – Vice-campeã
Gabriel Rocha Fatia – Sub-13 / -42 kg Aspirante – Vice-campeão
Esther Emanoely D. Mata Silva – Sub-11 / +60 kg Aspirante – Vice-campeã
Tainá Martins Ribeiro da Silva – Sub-18 / +70 kg Graduado – 3ª colocada
Vallentina Victória Martins de Oliveira – Sub-11 / -28 kg Graduado – 5ª colocação
O desempenho reafirma o crescimento técnico da equipe e a competitividade dos atletas frente às principais forças do judô nos estados do Sul e Sudeste.
A Associação Caminaga é parceira da Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), atuando em conjunto na formação esportiva e no fortalecimento do judô em Bauru.