Embora o ano não tenha acabado, o total de homicídios em Bauru, entre janeiro e a primeira quinzena de novembro de 2025, chegou a 32, o maior índice dos últimos 10 anos, de acordo com dados levantados pelo JC/JCNET junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP) e à Delegacia Seccional de Polícia Civil. A análise leva em consideração os anos anteriores inteiros, ou seja, de janeiro a dezembro. A cidade só registrou mais casos de assassinatos em 2014, com 34 mortes, e em 2013, com 35 (veja no quadro abaixo).

A estatística também mostra que o mês de junho de 2025 foi, até o momento, o mais violento do ano, com sete casos. O delegado Cledson Nascimento, titular da 3.ª Delegacia de Homicídios da Deic, destacou ao JCNET recentemente que o objetivo do trabalho de sua equipe é investigar homicídios de autoria desconhecida. Ele ressalta ainda que, neste ano, o percentual de êxito do trabalho é de 80%. Para Cledson, os números retratam a importância do papel da Polícia Civil de Bauru.

Tentativas

O total de tentativas de homicídio na cidade também já ultrapassou o de 2024, quando entre janeiro e dezembro foram registrados 32 casos. Já em 2025, segundo dados da SSP e da Seccional, atualizados até esta terça-feira (18), foram 46.

Últimos 25 dias