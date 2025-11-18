Embora o ano não tenha acabado, o total de homicídios em Bauru, entre janeiro e a primeira quinzena de novembro de 2025, chegou a 32, o maior índice dos últimos 10 anos, de acordo com dados levantados pelo JC/JCNET junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP) e à Delegacia Seccional de Polícia Civil. A análise leva em consideração os anos anteriores inteiros, ou seja, de janeiro a dezembro. A cidade só registrou mais casos de assassinatos em 2014, com 34 mortes, e em 2013, com 35 (veja no quadro abaixo).
A estatística também mostra que o mês de junho de 2025 foi, até o momento, o mais violento do ano, com sete casos. O delegado Cledson Nascimento, titular da 3.ª Delegacia de Homicídios da Deic, destacou ao JCNET recentemente que o objetivo do trabalho de sua equipe é investigar homicídios de autoria desconhecida. Ele ressalta ainda que, neste ano, o percentual de êxito do trabalho é de 80%. Para Cledson, os números retratam a importância do papel da Polícia Civil de Bauru.
Tentativas
O total de tentativas de homicídio na cidade também já ultrapassou o de 2024, quando entre janeiro e dezembro foram registrados 32 casos. Já em 2025, segundo dados da SSP e da Seccional, atualizados até esta terça-feira (18), foram 46.
Últimos 25 dias
O assassinato mais recente em Bauru ocorreu no último domingo (16) e está sob investigação. Conforme o JCNET noticiou, na ocasião, Diego William Flores Generoso, 40 anos, foi baleado em frente à casa da mãe, no Pousada da Esperança 2. Um amigo dele, de 33 anos, também foi alvejado e socorrido com vida. O fato aconteceu, segundo apurou a reportagem, no final da tarde e em um quarteirão onde diversas crianças costumam se reunir para brincar. No entanto, no momento dos disparos, elas não estavam no local.
Antes deste homicídio, outros quatro foram registrados em apenas 25 dias, em Bauru, sendo um em 12 de novembro, no Jardim Ivone; outro em 4 de novembro, no Santa Edwirges; em 26 de outubro, no Pousada da Esperança 1 e, por fim, dois dias antes no Parque Paulista. Todas as ocorrências de autoria desconhecida são investigadas pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) da cidade.