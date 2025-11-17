Três procurados pela Justiça foram presos pela Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (17), em Bauru, em um intervalo de menos de nove horas. Um deles devia mais de R$ 20 mil de pensão alimentícia.
A primeira ocorrência foi registrada por volta das 8h45, quando equipe da PM foi acionada por seguranças de um estabelecimento no Jardim Redentor em razão de um homem estar incomodando clientes.
O suspeito, de 29 anos, foi abordado e, contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Piracicaba relativo a condenação por tráfico de drogas, com pena de 6 anos em regime fechado.
No segundo caso, um homem de 33 anos foi preso pela PM no Parque das Nações, em cumprimento a mandado de prisão civil, em razão de dívida relativa a pensão alimentícia no valor de R$ 20,5 mil.
Já na terceira ocorrência, por volta das 17h25, um homem de 27 anos foi abordado em um cruzamento na Vila Nipônica quando, segundo a PM, demonstrou comportamento suspeito ao avistar a viatura.
Durante pesquisas, a equipe constatou que ele era procurado por roubo, com mandado de prisão expedido pela Justiça de Tatuí, e uma pena de 5 anos, 2 meses e 17 dias de reclusão em regime fechado.
Os três capturados foram apresentados no plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.