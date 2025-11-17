Três procurados pela Justiça foram presos pela Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (17), em Bauru, em um intervalo de menos de nove horas. Um deles devia mais de R$ 20 mil de pensão alimentícia.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 8h45, quando equipe da PM foi acionada por seguranças de um estabelecimento no Jardim Redentor em razão de um homem estar incomodando clientes.

O suspeito, de 29 anos, foi abordado e, contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Piracicaba relativo a condenação por tráfico de drogas, com pena de 6 anos em regime fechado.