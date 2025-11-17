Agudos - Neste sábado (15), o bairro Professor Simões, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), foi palco de brincadeiras, comilanças e muitas risadas durante uma festa organizada pelo casal Bruno Willian dos Santos e Naieli, que reuniu colaboradores para animar o dia de vizinhos e crianças da região.
Com uma programação recheada, a festa foi marcada por atividades como corrida do saco, corrida do ovo na colher, pula-pula, duas piscinas de bolinhas, escorregador inflável e competição de encher a garrafa com uma esponja.
As crianças puderam concorrer a prêmios durante as competições, entre eles vale de R$ 50,00 em roupas, aquário, bonecas e vales para corte de cabelo. A comunidade também participou de sorteio de R$ 50,00 em vestimentas.
O cardápio contou com porções ilimitadas de cachorro-quente, pipoca, algodão doce e picolé, todos preparados por amigos que também ajudaram com a distribuição no dia do evento, além de refrigerante.
Bruno, que é funcionário público, relata que sempre foi um sonho fazer uma celebração no bairro em que vive. "Um evento que não abrange só as crianças, mas os adultos", disse, destacando o envolvimento dos agudenses na ação. Ele também revelou que pretende expandir o projeto para outros bairros de Agudos.
Os colaboradores envolvidos foram Transete Transportadora, Padaria Paulista, Oficina Paraguaio, Clínica Geriátrica Mário e Dagmar, Bar São Paulo, Festolândia Presentes, Fer Marchiolli – Modas, Barbearia Zero14, Rosangela Pires da Capricho e Beleza, Comercial Sandri, Naieli Santos manicure, Neia Torcinelli, Roti Sabor, Sorveteria Ice Good, Guca Cell Presentes e Barraquinha Box 14.