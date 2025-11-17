Agudos - Neste sábado (15), o bairro Professor Simões, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), foi palco de brincadeiras, comilanças e muitas risadas durante uma festa organizada pelo casal Bruno Willian dos Santos e Naieli, que reuniu colaboradores para animar o dia de vizinhos e crianças da região.

Com uma programação recheada, a festa foi marcada por atividades como corrida do saco, corrida do ovo na colher, pula-pula, duas piscinas de bolinhas, escorregador inflável e competição de encher a garrafa com uma esponja.

As crianças puderam concorrer a prêmios durante as competições, entre eles vale de R$ 50,00 em roupas, aquário, bonecas e vales para corte de cabelo. A comunidade também participou de sorteio de R$ 50,00 em vestimentas.