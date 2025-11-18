18 de novembro de 2025
INSCRIÇÕES ATÉ 25/11

Prefeitura de Agudos abre seleção para professores temporários

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
São oferecidas vagas com jornadas de 30 horas ou 33 horas semanais, e salários que variam de R$ 1.526,91 a R$ 3.359,22
Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) abriu inscrições, nesta segunda-feira (17), para o Processo Seletivo Público nº 02/2025, destinado à contratação temporária e formação de cadastro reserva de docentes para atuação no ano letivo de 2026. As oportunidades são para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo vagas para o distrito de Domélia.

São oferecidas vagas com jornadas de 30 horas ou 33 horas semanais, e salários que variam de R$ 1.526,91 a R$ 3.359,22. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.omconcursos.com.br, até 25 de novembro. A taxa é de R$ 27,00 e o pagamento do boleto gerado no ato da inscrição deverá ser efetuado até 27 de novembro.

A aplicação das provas está prevista para 14 de dezembro. O local e horário definitivos serão divulgados no site oficial com pelo menos cinco dias de antecedência. O edital completo, com detalhes sobre requisitos, programas, bibliografia e demais normas, está disponível no site www.omconcursos.com.br e na edição do Diário Oficial de sexta-feira (14).

