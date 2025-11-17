Iacanga - Três homens foram presos em flagrante por policiais civis e militares, nesta segunda-feira (17), em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), suspeitos de furtarem objetos de uma indústria de confecções localizada na avenida Perimetral, no Distrito Industrial, após escalarem muros e alambrados. Parte dos materiais subtraídos foi recuperada e devolvida à vítima.
De acordo com o registro policial, o furto ocorreu no último sábado (15), mas foi registrado na manhã desta segunda-feira. Além de nove ventiladores, foram levados do local seis relógios de pulso, três bolsas, cremes hidratantes e quatro mantas, todos pertencentes a funcionários, e duas chaves de fenda da indústria.
Com base nas informações fornecidas e em imagens de câmeras de segurança, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Iacanga, com apoio da Polícia Militar (PM), identificaram um suspeito, de 27 anos, e iniciaram diligências com objetivo de localizá-lo.
O homem foi abordado em uma rua no bairro Estância Iacanga e estava com um dos relógios furtados em seu pulso. Questionado, permaneceu em silêncio. Outros dois suspeitos, de 45 anos e 24 anos, que foram vistos na companhia do primeiro em um ferro-velho tentando vender objetos também foram localizados.
O primeiro negou o furto, alegando que apenas ajudou o conhecido a carregar os produtos para que fossem vendidos. Na casa do segundo, foram encontradas mantas, cremes e bolsas furtados. Os demais objetos não foram localizados. Os três suspeitos foram autuados em flagrante pelo delegado Roberto Cabral Medeiros e ficaram à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.