17 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CHECK-IN CIDADE

Sunset do Esporte Clube Beija-Flor trouxe Márcio Art a Bauru

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Lucas/Lacreamstudio
Márcio Art, ex-Art Popular, comandou o palco do Sunset, que também contou com grupos locais e DJ
Márcio Art, ex-Art Popular, comandou o palco do Sunset, que também contou com grupos locais e DJ

O clima de samba e pagode tomou conta de Bauru no último domingo (16) com a realização do Sunset, promovido pelo Esporte Clube Beija-Flor. A grande atração do evento foi Márcio Art, ex-vocalista do grupo Art Popular, reconhecido nacionalmente por sucessos que marcaram a história do gênero, como “Eternamente Feliz”, “Sem Abuso” e “Temporal”.

A programação começou às 15h na sede do Beija-Flor, localizada na rua Pedro Miguel, 3-22, Quinta da Bela Olinda, e se estendeu até a noite, oferecendo ao público uma experiência diferenciada, especialmente para quem prefere eventos diurnos. Além de Márcio Art, os participantes puderam acompanhar apresentações do Grupo 4 é Par e do Grupo Nosso Esquema, além da discotecagem do DJ Teco da Leste.

O evento contou com infraestrutura completa, incluindo área de convivência, serviço de bar e toda a estrutura necessária para garantir conforto e segurança aos presentes, proporcionando uma tarde e noite de música e entretenimento para os fãs de samba e pagode em Bauru.

Fotos: Douglas Willian

navegação navegação

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários