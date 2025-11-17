O clima de samba e pagode tomou conta de Bauru no último domingo (16) com a realização do Sunset, promovido pelo Esporte Clube Beija-Flor. A grande atração do evento foi Márcio Art, ex-vocalista do grupo Art Popular, reconhecido nacionalmente por sucessos que marcaram a história do gênero, como “Eternamente Feliz”, “Sem Abuso” e “Temporal”.

A programação começou às 15h na sede do Beija-Flor, localizada na rua Pedro Miguel, 3-22, Quinta da Bela Olinda, e se estendeu até a noite, oferecendo ao público uma experiência diferenciada, especialmente para quem prefere eventos diurnos. Além de Márcio Art, os participantes puderam acompanhar apresentações do Grupo 4 é Par e do Grupo Nosso Esquema, além da discotecagem do DJ Teco da Leste.

O evento contou com infraestrutura completa, incluindo área de convivência, serviço de bar e toda a estrutura necessária para garantir conforto e segurança aos presentes, proporcionando uma tarde e noite de música e entretenimento para os fãs de samba e pagode em Bauru.