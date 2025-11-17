17 de novembro de 2025
“Hungria In Bauru” reuniu grande público no Garden Eventos

Por Douglas Willan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian
A noite contou com sucessos conhecidos nacionalmente e energia do público bauruense
A noite contou com sucessos conhecidos nacionalmente e energia do público bauruense

O rapper, cantor e compositor Gustavo da Hungria Neves retornou a Bauru no último sábado (15) para apresentar o aguardado “Hungria In Bauru”. O evento foi realizado no Garden Eventos, localizado na rua Quatro, 4-25, Jardim Santos Dumont, com início às 20h.

Reconhecido nacionalmente por sucessos como “Lembranças”, “Dubai” e “Amor e Fé”, Hungria consolidou sua presença como um dos nomes mais expressivos do rap e hip-hop no país. Natural de Ceilândia, no Distrito Federal, o artista voltou a se apresentar em Bauru após um longo intervalo — sua última passagem pela cidade havia ocorrido em 2022 — o que tornou o reencontro com o público bauruense ainda mais esperado.

Além do show principal, a noite contou com apresentações dos grupos B2C e Nosso Esquema, ampliando a diversidade musical do evento.

Fotos: Douglas Willian

