17 de novembro de 2025
NO CENTRO

Dupla é presa com TV e notebook furtados em loja de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Dois homens, de 31 e 37 anos, foram presos em flagrante por policiais militares de Bauru pouco tempo depois de invadirem e furtarem uma loja na quadra 9 da rua Gustavo Maciel, no Centro. Eles deixaram o estabelecimento carregando uma televisão e um notebook, por volta de 4h30 desta segunda-feira (17).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar recebeu denúncia sobre o furto e foi até o local, onde conversou com uma testemunha que viu a dupla descendo a rua Gustavo Maciel, sentido à Praça Rui Barbosa, portando o televisor de 43 polegadas, avaliado posteriormente em R$ 1.500, e um notebook Asus que custou aproximadamente R$ 2 mil.

Um dos ladrões, o primeiro a ser detido, chegou a esconder os objetos atrás dos banheiros químicos da praça. O outro seguiu rumo à linha férrea, mas também foi localizado e preso por outra equipe da PM que prestou apoio à ocorrência.

Ambos foram encaminhados ao Plantão Policial e permaneceram presos, ficando à disposição da Justiça. Os objetos foram restituídos a uma representante da loja.

