Um homem de 40 anos foi assassinado no final da tarde deste domingo (16), quando estava em frente à casa de sua mãe, na quadra 1 da rua Reginaldo Anderson Rosão, no Pousada da Esperança 2, em Bauru. Um amigo dele, de 33 anos, também foi alvejado e socorrido com vida. O fato aconteceu, segundo o que apurou a reportagem, em um quarteirão onde diversas crianças costumam se reunir para brincar. No entanto, no momento dos disparos, elas não estavam no local.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima foi identificada como Diego William Flores Generoso. Ele e o amigo estavam discutindo com três homens quando um deles, que já estava armado, efetuou os disparos. Depois, os suspeitos fugiram. O trio é conhecido pelos apelidos no bairro, e a Polícia Militar fez estes registros dos suspeitos no BO.

Ainda de acordo com o registro policial, foi a irmã de Diego quem o socorreu, levando ele e o amigo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Mary Dota. Diego não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto o outro rapaz foi transferido para o Pronto-Socorro Central. O estado de saúde dele é estável, sem risco de morte, conforme consta do BO.