Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na noite de sábado (15) na estrada vicinal que liga Cafelândia ao Distrito de Vila Simões. Segundo informações divulgadas pela NovaTV, a colisão envolveu dois automóveis - um deles seria um Chevrolet Tracker - e deixou quatro pessoas feridas.

As vítimas - três homens e uma mulher - foram encaminhadas para hospitais de Cafelândia e Lins. Duas delas seguem internadas em estado grave na UTI. A primeira, que não teve a identidade divulgada, apresenta quadro crítico após sofrer contusão pulmonar, trauma de tórax e hemotórax e permanece entubada.

A segunda vítima grave também não teve o nome informado. De acordo com os primeiros levantamentos, ela sofreu múltiplas fraturas nos dois membros inferiores, incluindo fratura exposta de joelho e fratura de fêmur, e segue entubada em cuidados intensivos.