Alison Augusto Tavares, 21 anos e Karolyne Thais Tavares, 24 anos, eram as vítimas do grave acidente que ocorreu na madrugada deste sábado (15) no km 275 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel, sentido Bauru.

Conforme o JCNET divulgou, os irmãos que moravam em São Manoel, estavam em uma motocicleta Honda CG 150 Titan quando caíram na pista e, em seguida, foram atropelados por outros veículos.

Segundo informações do Centro de Controle de Informações da Artesp, a moto trafegava pela faixa 1 de rolamento quando, por motivos ainda desconhecidos, Alison, que dirigia a moto, perdeu o controle da direção o que provocou a queda do veículo.