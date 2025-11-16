Alison Augusto Tavares, 21 anos e Karolyne Thais Tavares, 24 anos, eram as vítimas do grave acidente que ocorreu na madrugada deste sábado (15) no km 275 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel, sentido Bauru.
Conforme o JCNET divulgou, os irmãos que moravam em São Manoel, estavam em uma motocicleta Honda CG 150 Titan quando caíram na pista e, em seguida, foram atropelados por outros veículos.
Segundo informações do Centro de Controle de Informações da Artesp, a moto trafegava pela faixa 1 de rolamento quando, por motivos ainda desconhecidos, Alison, que dirigia a moto, perdeu o controle da direção o que provocou a queda do veículo.
A motocicleta foi parar cerca de 10 metros adiante, no acostamento. Alison e Karolyne, acabaram sendo atingidos por outros veículos, cujos condutores não conseguiram desviar e deixaram o local após o atropelamento.
Equipes de resgate foram acionadas e constataram o óbito das duas vítimas no local. A Polícia Rodoviária e a Polícia Técnico-Científica também atenderam a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.
O sepultamento dos irmãos ocorreu na manhã deste domingo, no Cemitério de São Manoel.