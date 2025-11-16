Um motociclista de 32 anos morreu em um acidente com um veículo TrollerT4 XLT 3.2, em estrada rural de Brasília Paulista, em Piratininga (15 quilômetros de Bauru), na tarde deste sábado (15).
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os socorristas constataram no local o óbito do condutor da motocicleta Honda XL 250 R, com placa de Marília.
O motorista do Troller, com placas de Bauru, não estava no local quando a polícia chegou, pois havia sido socorrido por terceiros. O boletim de ocorrência (BO) não informa para qual hospital ele foi encaminhado.
A Polícia Científica foi acionada para a perícia local e a Polícia Civil investigaram as circunstâncias do acidente.