16 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
SEGURANÇA

Prefeitura de Jaú adere ao 'Muralha Paulista'

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) aderiu formalmente ao programa 'Muralha Paulista'
Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) aderiu formalmente ao programa 'Muralha Paulista'

A Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) aderiu formalmente ao programa "Muralha Paulista", que é mantido pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e busca combater a criminalidade e aumentar a eficácia das ações policiais por meio da integração de tecnologias de monitoramento e inteligência.

O convênio com o Governo do Estado foi assinado pelo prefeito Ivan Cassaro. Os trâmites burocráticos para a formalização da adesão estavam em andamento desde o início do ano, quando o convênio da prefeitura com o então programa "Detecta" chegou ao fim.

Jaú conta com um dos mais modernos sistemas de videomonitoramento da região, com mais de 1.500 câmeras funcionando de forma ininterrupta, 24h por dia, sete dias por semana.

As imagens captadas já são compartilhadas com as polícias Civil e Militar e câmeras inteligentes geram alertas quando veículos furtados ou roubados passam pelas entradas da cidade.

Com a adesão ao "Muralha Paulista", o sistema deve ser aprimorado com a instalação, em breve, de câmeras que possibilitem o reconhecimento facial de procurados pela Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários