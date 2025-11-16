A Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) aderiu formalmente ao programa "Muralha Paulista", que é mantido pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e busca combater a criminalidade e aumentar a eficácia das ações policiais por meio da integração de tecnologias de monitoramento e inteligência.

O convênio com o Governo do Estado foi assinado pelo prefeito Ivan Cassaro. Os trâmites burocráticos para a formalização da adesão estavam em andamento desde o início do ano, quando o convênio da prefeitura com o então programa "Detecta" chegou ao fim.

Jaú conta com um dos mais modernos sistemas de videomonitoramento da região, com mais de 1.500 câmeras funcionando de forma ininterrupta, 24h por dia, sete dias por semana.