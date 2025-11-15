Duas pessoas morreram na madrugada deste sábado (15) após um grave acidente no km 275 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel, sentido Bauru. A idade e o sexo não foram informados pela Polícia Rodoviária.

As vítimas estavam em uma motocicleta Honda CG 150 Titan quando caíram na pista e, em seguida, foram atropeladas por vários veículos. Segundo informações do

Centro de Controle de Informações da Artesp, a moto trafegava pela faixa 1 de rolamento quando, por motivos ainda desconhecidos, os ocupantes perderam o controle e caíram.

A motocicleta foi parar cerca de 10 metros adiante, no acostamento. Já motorista e passageiro ficaram sobre a pista e acabaram sendo atingidos por outros veículos, cujos condutores não conseguiram desviar e deixaram o local após o atropelamento.