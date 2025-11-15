15 de novembro de 2025
FATAL

Duas pessoas morrem atropeladas na Rondon, em São Manuel


| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação: Artesp
acidente aconteceu no km 275 da rodovia Marechal Rondon (SP-300)
acidente aconteceu no km 275 da rodovia Marechal Rondon (SP-300)

Duas pessoas morreram na madrugada deste sábado (15) após um grave acidente no km 275 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel, sentido Bauru. A idade e o sexo não foram informados pela Polícia Rodoviária.

As vítimas estavam em uma motocicleta Honda CG 150 Titan quando caíram na pista e, em seguida, foram atropeladas por vários veículos. Segundo informações do
Centro de Controle de Informações da Artesp, a moto trafegava pela faixa 1 de rolamento quando, por motivos ainda desconhecidos, os ocupantes perderam o controle e caíram.

A motocicleta foi parar cerca de 10 metros adiante, no acostamento. Já  motorista e  passageiro ficaram sobre a pista e acabaram sendo atingidos por outros veículos, cujos condutores não conseguiram desviar e deixaram o local após o atropelamento.

Equipes de resgate foram acionadas e constataram o óbito das duas vítimas no local. A Polícia Rodoviária e a Polícia Técnico-Científica também atenderam a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

