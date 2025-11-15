Policiais militares da 5ª Cia de Lençóis Paulista (46 quilômetros de Bauru) flagraram um adolescente de 17 anos com grande quantidade de drogas ao cumprirem um mandado de busca e apreensão contra ele.

O rapaz, que é bem conhecido dos meios policiais, estava em sua residência e a mãe autorizou a entrada da equipe, segundo informações da PM.

Durante a revista no quarto dele foram localizados 192 pinos com cocaína, uma pedra bruta de crack pesando mais de 100 gramas, uma porção de maconha de 10 gramas, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de drogas e R$ 1.139,00 em notas diversas, proveniente do tráfico, aponta a investigação.