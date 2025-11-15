15 de novembro de 2025
TURISMO

Lençóis promove nova edição do 'Walking Tour'

Atividade contará com paradas guiadas em diversos pontos históricos da cidade
Você já imaginou como era Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) antigamente? Essa é a proposta do Walking Tour - Villa de Lençóes, uma caminhada histórica que convida o público a percorrer ruas, praças e construções que guardam as lembranças e os encantos da antiga Villa de Lençóes.

O passeio será neste domingo (16), a partir das 8h, com ponto de encontro em frente ao Santuário Nossa Senhora da Piedade. A atividade tem duração aproximada de 3 a 3h30 e contará com paradas guiadas em diversos pontos históricos da cidade, proporcionando aos participantes uma verdadeira imersão nas origens e na cultura lençoense.

Durante o percurso, o grupo passará por locais emblemáticos, como o Santuário Nossa Senhora da Piedade, Escola Esperança de Oliveira, Igreja Presbiteriana Independente, Estação Ferroviária, ponte da Rua 9 de Julho, Rua XV de Novembro, Museu Alexandre Chitto, Praça Paulo Freire, entre outros. Em cada parada, os participantes poderão conhecer curiosidades, relatos e transformações que marcaram a formação e o desenvolvimento de Lençóis Paulista. A proposta é unir lazer, cultura e memória em uma experiência educativa e afetiva com o patrimônio local.

