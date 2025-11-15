Você já imaginou como era Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) antigamente? Essa é a proposta do Walking Tour - Villa de Lençóes, uma caminhada histórica que convida o público a percorrer ruas, praças e construções que guardam as lembranças e os encantos da antiga Villa de Lençóes.

O passeio será neste domingo (16), a partir das 8h, com ponto de encontro em frente ao Santuário Nossa Senhora da Piedade. A atividade tem duração aproximada de 3 a 3h30 e contará com paradas guiadas em diversos pontos históricos da cidade, proporcionando aos participantes uma verdadeira imersão nas origens e na cultura lençoense.

Durante o percurso, o grupo passará por locais emblemáticos, como o Santuário Nossa Senhora da Piedade, Escola Esperança de Oliveira, Igreja Presbiteriana Independente, Estação Ferroviária, ponte da Rua 9 de Julho, Rua XV de Novembro, Museu Alexandre Chitto, Praça Paulo Freire, entre outros. Em cada parada, os participantes poderão conhecer curiosidades, relatos e transformações que marcaram a formação e o desenvolvimento de Lençóis Paulista. A proposta é unir lazer, cultura e memória em uma experiência educativa e afetiva com o patrimônio local.