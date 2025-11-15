A Paróquia Santa Maria de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) realiza neste domingo (16) a 1.ª Caminhada Ecológica de Fé, um evento que reúne espiritualidade, contemplação, natureza e união comunitária.

Com saída marcada para as 7h, em frente à Igreja Matriz Santa Maria de Piratininga, os participantes irão percorrer um trajeto de 12,4 quilômetros até a Capela Santo Antônio, no distrito de Brasília Paulista.

A iniciativa busca proporcionar um momento de peregrinação espiritual ao ar livre, fortalecendo a conexão com Deus e a natureza e valorizando a simplicidade, silêncio contemplativo, oração e vivência comunitária.