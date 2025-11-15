A Paróquia Santa Maria de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) realiza neste domingo (16) a 1.ª Caminhada Ecológica de Fé, um evento que reúne espiritualidade, contemplação, natureza e união comunitária.
Com saída marcada para as 7h, em frente à Igreja Matriz Santa Maria de Piratininga, os participantes irão percorrer um trajeto de 12,4 quilômetros até a Capela Santo Antônio, no distrito de Brasília Paulista.
A iniciativa busca proporcionar um momento de peregrinação espiritual ao ar livre, fortalecendo a conexão com Deus e a natureza e valorizando a simplicidade, silêncio contemplativo, oração e vivência comunitária.
Além de ser uma experiência de fé, a caminhada tem viés ecológico, incentivando o respeito ao meio ambiente, a reflexão sobre o cuidado com a criação e a consciência da espiritualidade presente na natureza.
As inscrições estão abertas e as vagas para a caminhada são limitadas. Informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp: (14) 99872-1429, mesmo número disponível para a realização das inscrições.