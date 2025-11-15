A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Saúde, está implementando o projeto "Consultório na Rua" com o objetivo de levar atendimento integral, humanizado e contínuo às pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas que vivem em áreas de maior fragilidade. Uma ação piloto já resultou no atendimento de 89 pessoas e no diagnóstico de várias doenças, algumas mais graves, além do encaminhamento para o devido tratamento (leia abaixo).

A equipe multiprofissional do Consultório na Rua atua de forma itinerante, por meio de um veículo adaptado, deslocando-se até os territórios onde o acesso à saúde costuma ser mais difícil. Essa atuação é feita em parceria com as Estratégias de Saúde da Família (ESFs), ampliando o cuidado e garantindo que ninguém fique sem atendimento.

Segundo a administração, mais do que oferecer serviços, o projeto busca garantir acesso digno, contínuo e humanizado aos serviços do SUS, construindo vínculos, escutando necessidades reais da população, atuando de forma preventiva e evitando que situações de saúde se agravem, tanto para o paciente quanto para o sistema público de saúde.