Além de abrir o estudo completo da concessão do lixo e de serviços de limpeza pública, o governo Suéllen Rosim tem a obrigação de explicar a composição dos custos e cada serviço distribuído no programa. Entre os obstáculos principais está o fato de que a vinculação da cobrança da tarifa de lixo ao consumo de água deve tornar a conta final mais salgada para o bauruense.

Para entender essa dinâmica - não explicada pelo governo municipal na apresentação inicial da proposta de PPP aos vereadores e imprensa - é preciso resgatar o formato da outra concessão em andamento, a do esgoto e drenagem. Neste projeto, suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) em sua terceira edição de edital de licitação, o governo municipal não vincula o custo dos serviços ao consumo medido pelo DAE.

E aqui está o 'pulo do gato' da concessão do lixo. E um de seus maiores desafios. Na concessão do esgoto, o Município estabelece no edital que a concessionária será remunerada em até 90% como tarifa de esgoto.