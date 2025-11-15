Bauru discute o maior contrato público de sua história, com projeto de lei (PL) da prefeita Suéllen Rosim (PSD) enviado à Câmara Municipal com pedido de autorização para conceder a uma concessionária os serviços da limpeza pública, por 30 anos. O valor apresentado pela secretária do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), Cilene Chabuh Bordezan, é de R$ 4,8 bilhões. Contudo, o projeto contratado pelo governo junto a Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) não está encartado no PL.

Para entender a dimensão da proposta é preciso apontar as obrigações que o governo Suéllen quer transferir para a iniciativa privada em aquisições de equipamentos e instalações, chamado de Capex em uma concessão, e os custos de operação (Opex).

Em entrevista, Cilene Bordezan conta que a estrutura de serviços em Bauru tem como parâmetro Curitiba (PR). "No início do ano conheci a prefeita em Curitiba (PR), onde fomos conhecer a forma como realizam os serviços de limpeza pública. Eu trabalhava com o secretário de Habitação e Urbanismo de São Paulo, Marcelo Branco. Ela conversou com o secretário sobre a implementação da concessão em Bauru. Eu atuava no programa Integraliza SP. E o objetivo era inserir o programa em outras cidades do Estado. Disso surgiu o convite para que eu viesse para cá para implementar o projeto que eu fiz. Aceitei. A Fipe foi contratada para validação do projeto. Levantei os dados de Bauru e encaminhei com os cadernos jurídico, operacional e da estrutura que eu fiz", diz.