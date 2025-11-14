14 de novembro de 2025
COMPARSA FUGIU

PM prende falso agente de saúde após tentativa de roubo em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
Polícia Militar/Divulgação
Suspeito foi conduzido à sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), onde permaneceu à disposição da Justiça
Na manhã desta sexta-feira (14), equipes da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) prenderam em flagrante um falso agente de saúde que tentou invadir uma residência para praticar um roubo na região da Vila Cardia, em Bauru. Um segundo suspeito conseguiu fugir.

De acordo com o registro policial, a PM foi acionada para atender ocorrência de possível furto em andamento na rua Piauí. Quando os policiais chegaram ao local, constataram que se tratava de um roubo.

A vítima, bastante abalada, relatou que dois homens se passaram por agentes de saúde da prefeitura e solicitaram acesso ao quintal do imóvel sob o pretexto de verificar possíveis focos de dengue.

Diante da recusa, os suspeitos forçaram o portão e invadiram a casa. Com a chegada das equipes policiais, um fugiu, mas foi identificado. O segundo foi detido nos fundos, quando tentava pular o muro.

Ele estava armado com uma faca, que foi apreendida, e foi conduzido à sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), onde permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta utilizada pela dupla também foi apresentada na unidade. O caso será investigado pela Polícia Civil.

