Na manhã desta sexta-feira (14), equipes da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) prenderam em flagrante um falso agente de saúde que tentou invadir uma residência para praticar um roubo na região da Vila Cardia, em Bauru. Um segundo suspeito conseguiu fugir.

De acordo com o registro policial, a PM foi acionada para atender ocorrência de possível furto em andamento na rua Piauí. Quando os policiais chegaram ao local, constataram que se tratava de um roubo.

A vítima, bastante abalada, relatou que dois homens se passaram por agentes de saúde da prefeitura e solicitaram acesso ao quintal do imóvel sob o pretexto de verificar possíveis focos de dengue.