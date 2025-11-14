Barra Bonita - Um idoso de 89 anos foi empurrado e roubado, no início da tarde desta sexta-feira (14), em uma viela em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), quando seguia de um mercado para casa. Em razão da queda, ele sofreu escoriações e precisou de atendimento médico. O suspeito, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil e as roupas usadas por ele na ação criminosa foram localizadas e apreendidas.

O roubo ocorreu no Jardim Samambaia e foi registrado por câmeras de segurança da região. De acordo com o registro policial, a vítima foi abordada pelo criminoso perto de sua residência. Imagens obtidas pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Barra Bonita revelam que o autor empurrou o idoso no chão. Na sequência, fugiu levando R$ 50,00 em dinheiro.

Após diligências, com base nas características físicas do suspeito, policiais civis do SIG conseguiram identificá-lo. Segundo a polícia, o homem de 35 anos é conhecido nos meios policiais por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Com o apoio da Polícia Militar (PM), ele foi encontrado em um imóvel na rua Dirce Manfrinato Romanini, tentou fugir, mas acabou detido.