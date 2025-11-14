Pirajuí - A Polícia Civil de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) prendeu temporariamente, na tarde desta sexta-feira (14), um dos suspeitos de tentar matar, na madrugada do último domingo (9), no bairro Nova Pirajuí, um homem de 44 anos que teria testemunhado homicídio ocorrido no início deste mês. Na ocasião, Emerson Augusto Rodrigues foi brutalmente agredido e abandonado em uma área de mata no bairro e quatro pessoas foram presas posteriormente. Um segundo investigado pela tentativa de homicídio não foi localizado durante as diligências, e é considerado foragido.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a vítima foi alvo de disparos de arma de fogo quando estava na porta de sua residência. Atingida na perna, ela conseguiu se abrigar e foi socorrida por populares e levada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa, onde permaneceu internada aguardando transferência para cirurgia.
De acordo com a Polícia Civil, investigações conduzidas pela Delegacia de Pirajuí revelaram que o crime está inserido em um contexto de tensão entre dois grupos rivais. "Dias antes da tentativa, outro homicídio registrado no mesmo bairro havia ampliado a rivalidade entre essas facções locais. A vítima da tentativa investigada era testemunha desse fato anterior e passou a ser alvo de ameaças e intimidações por parte de indivíduos ligados ao grupo opositor", diz a corporação, em nota.
"Segundo o que foi levantado, na noite anterior ao atentado, os suspeitos foram vistos reunidos em um comércio do próprio bairro. Já durante a madrugada do dia 9, um dos investigados esteve na casa da vítima, fez ameaças e, alguns minutos depois, retornou acompanhado em outro veículo. Na sequência, foram efetuados três disparos, dois deles em direção à vítima, que acabou ferida. A arma utilizada ainda não foi localizada", complementa.
Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão temporária de dois suspeitos, pelo afastamento de sigilo telemático e por buscas nas residências deles, todas situadas no bairro Nova Pirajuí. As medidas foram autorizadas pelo Judiciário e, nesta sexta-feira, os mandados foram cumpridos. Um dos investigados, que não teve a identidade divulgada, foi localizado em sua casa e preso. Ele ficou à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
No local, foram apreendidos dois celulares, que serão encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para extração dos dados autorizados. No segundo imóvel alvo das buscas, o outro suspeito não foi encontrado. Ele é considerado foragido. "As investigações prosseguem buscando esclarecer totalmente a dinâmica do crime, localizar a arma de fogo utilizada e identificar todos os envolvidos. Com a prisão de hoje, dá-se uma resposta imediata para a população de Pirajuí no sentido de restabelecer a ordem pública e garantir a aplicação da lei", ressalta a Polícia Civil.