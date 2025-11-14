Pirajuí - A Polícia Civil de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) prendeu temporariamente, na tarde desta sexta-feira (14), um dos suspeitos de tentar matar, na madrugada do último domingo (9), no bairro Nova Pirajuí, um homem de 44 anos que teria testemunhado homicídio ocorrido no início deste mês. Na ocasião, Emerson Augusto Rodrigues foi brutalmente agredido e abandonado em uma área de mata no bairro e quatro pessoas foram presas posteriormente. Um segundo investigado pela tentativa de homicídio não foi localizado durante as diligências, e é considerado foragido.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a vítima foi alvo de disparos de arma de fogo quando estava na porta de sua residência. Atingida na perna, ela conseguiu se abrigar e foi socorrida por populares e levada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa, onde permaneceu internada aguardando transferência para cirurgia.

De acordo com a Polícia Civil, investigações conduzidas pela Delegacia de Pirajuí revelaram que o crime está inserido em um contexto de tensão entre dois grupos rivais. "Dias antes da tentativa, outro homicídio registrado no mesmo bairro havia ampliado a rivalidade entre essas facções locais. A vítima da tentativa investigada era testemunha desse fato anterior e passou a ser alvo de ameaças e intimidações por parte de indivíduos ligados ao grupo opositor", diz a corporação, em nota.