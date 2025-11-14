Macatuba - A Polícia Civil de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) prendeu temporariamente, nesta sexta-feira (14), dois suspeitos de envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) de Marcio Marcelino dos Santos, de 42 anos. O corpo dele foi encontrado no último dia 6, em um canavial em Pederneiras, após 22 dias de desaparecimento, e dois adolescentes já haviam sido apreendidos durante as investigações.

De acordo com o delegado Richard Serrano, o trabalho de apuração conduzido pela Delegacia de Macatuba levou à identificação dos quatro suspeitos e à representação pela apreensão cautelar, por 45 dias, dos dois adolescentes, e pela prisão temporária, por trinta dias, de dois maiores de idade - E.K.S.O., de 18 anos, e J.G.M.L., de 22 anos.

Os adolescentes foram apreendidos no último dia 20 e levados à Fundação Casa de Bauru. Agora, os dois maiores foram presos. O primeiro, segundo o delegado, disse em depoimento que estava no carro da vítima no dia em que ela desapareceu, mas que não se recorda do que aconteceu. Já o segundo teria confessado os detalhes do crime.