14 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
MORADOR DE MACATUBA

Polícia Civil prende 2 por latrocínio de homem achado em canavial

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
Câmera de segurança registrou imagens de Marcio Marcelino dos Santos, de 42 anos, no dia em que ele desapareceu
Câmera de segurança registrou imagens de Marcio Marcelino dos Santos, de 42 anos, no dia em que ele desapareceu

Macatuba - A Polícia Civil de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) prendeu temporariamente, nesta sexta-feira (14), dois suspeitos de envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) de Marcio Marcelino dos Santos, de 42 anos. O corpo dele foi encontrado no último dia 6, em um canavial em Pederneiras, após 22 dias de desaparecimento, e dois adolescentes já haviam sido apreendidos durante as investigações.

De acordo com o delegado Richard Serrano, o trabalho de apuração conduzido pela Delegacia de Macatuba levou à identificação dos quatro suspeitos e à representação pela apreensão cautelar, por 45 dias, dos dois adolescentes, e pela prisão temporária, por trinta dias, de dois maiores de idade - E.K.S.O., de 18 anos, e J.G.M.L., de 22 anos.

Os adolescentes foram apreendidos no último dia 20 e levados à Fundação Casa de Bauru. Agora, os dois maiores foram presos. O primeiro, segundo o delegado, disse em depoimento que estava no carro da vítima no dia em que ela desapareceu, mas que não se recorda do que aconteceu. Já o segundo teria confessado os detalhes do crime.

Conforme Serrano, o jovem de 22 anos contou que ele, E.K.S.O. e um dos adolescentes foram com a vítima no carro dela, no dia 15 de outubro, até uma pizzaria em Lençóis Paulista e que, na volta, sob o pretexto de que precisavam urinar, pediram a ela que parasse em uma estrada de terra. Lá, ela foi agredida, arrastada e jogada no porta-malas.

Ainda de acordo com o delegado, J.G.M.L. narrou que, na sequência, assumiu a direção do veículo e acessou a vicinal João dos Santos, onde virou na chamada "estrada do linhão". Lá, em um canavial distante cerca de 500 metros, Marcio foi agredido com peças do carro e deixado no local. O trio seguiu para Bauru, onde ficou até a manhã seguinte.

"Na volta, eles ainda pararam no canavial para conferir se a vítima estava morta e bateram mais nela", revela. "Depois, esconderam o carro em Macatuba porque tinham a intenção de desmontar ele para vender as peças". Além do Golf, eles roubaram entre R$ 2 mil e R$ 3 mil em dinheiro da carteira de Márcio e o aparelho celular dele.

Porém, à tarde, o veículo foi encontrado pela Polícia Militar (PM) em um canavial. Como a consulta pela placa não indicava queixa de furto ou roubo, ele foi deixado no local pela guarnição. Com medo de serem descobertos, os suspeitos decidiram retornar à noite com o outro adolescente, que comprou o combustível, e atear fogo ao carro.

Richard explica que os quatro responderão por latrocínio e ocultação de cadáver e que o inquérito, após a conclusão, será remetido à Delegacia de Pederneiras, local onde ocorreu o crime.

Relembre o caso

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Marcio Marcelino dos Santos, de 42 anos, desapareceu após sair de sua residência, em Macatuba, na madrugada da última quinta (16). O delegado contou que ele estava em um Golf branco, que teria circulado por Bauru na manhã do mesmo dia.

Por volta das 14h, conforme Serrano, o veículo foi encontrado pela Polícia Militar (PM) abandonado em um canavial de Macatuba — intacto, destravado e com a chave no contato. Como a consulta pela placa não indicava queixa de furto ou roubo, ele foi deixado no local pela guarnição.

Mais tarde, durante a noite, o automóvel foi incendiado. A família de Marcio registrou um boletim de ocorrência (BO) de desaparecimento na manhã da sexta-feira (17). Durante todo o dia, equipes da PM e da Polícia Civil, com o apoio do helicóptero Águia, realizaram buscas na região.

No dia 20, a Polícia Civil apreendeu cautelarmente os dois adolescentes, que foram levados à Fundação Casa. No último dia 6, o corpo da vítima foi encontrado por trabalhadores rurais em um canavial em Pederneiras, com a mesma roupa que ela usava no dia em que desapareceu.

Apesar do avançado estado de decomposição, segundo a Polícia Civil, foi possível constatar que ele apresentava diversas fraturas de arcos costais e na clavícula esquerda, compatíveis com agressões. Ao lado do corpo, havia uma barra de ferro, provavelmente uma peça do carro, usada nas agressões.

Inquérito será remetido pelo delegado Richard Serrano à Delegacia de Pederneiras
Inquérito será remetido pelo delegado Richard Serrano à Delegacia de Pederneiras

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários