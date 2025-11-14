Macatuba - A Polícia Civil de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) prendeu temporariamente, nesta sexta-feira (14), dois suspeitos de envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) de Marcio Marcelino dos Santos, de 42 anos. O corpo dele foi encontrado no último dia 6, em um canavial em Pederneiras, após 22 dias de desaparecimento, e dois adolescentes já haviam sido apreendidos durante as investigações.
De acordo com o delegado Richard Serrano, o trabalho de apuração conduzido pela Delegacia de Macatuba levou à identificação dos quatro suspeitos e à representação pela apreensão cautelar, por 45 dias, dos dois adolescentes, e pela prisão temporária, por trinta dias, de dois maiores de idade - E.K.S.O., de 18 anos, e J.G.M.L., de 22 anos.
Os adolescentes foram apreendidos no último dia 20 e levados à Fundação Casa de Bauru. Agora, os dois maiores foram presos. O primeiro, segundo o delegado, disse em depoimento que estava no carro da vítima no dia em que ela desapareceu, mas que não se recorda do que aconteceu. Já o segundo teria confessado os detalhes do crime.
Conforme Serrano, o jovem de 22 anos contou que ele, E.K.S.O. e um dos adolescentes foram com a vítima no carro dela, no dia 15 de outubro, até uma pizzaria em Lençóis Paulista e que, na volta, sob o pretexto de que precisavam urinar, pediram a ela que parasse em uma estrada de terra. Lá, ela foi agredida, arrastada e jogada no porta-malas.
Ainda de acordo com o delegado, J.G.M.L. narrou que, na sequência, assumiu a direção do veículo e acessou a vicinal João dos Santos, onde virou na chamada "estrada do linhão". Lá, em um canavial distante cerca de 500 metros, Marcio foi agredido com peças do carro e deixado no local. O trio seguiu para Bauru, onde ficou até a manhã seguinte.
"Na volta, eles ainda pararam no canavial para conferir se a vítima estava morta e bateram mais nela", revela. "Depois, esconderam o carro em Macatuba porque tinham a intenção de desmontar ele para vender as peças". Além do Golf, eles roubaram entre R$ 2 mil e R$ 3 mil em dinheiro da carteira de Márcio e o aparelho celular dele.
Porém, à tarde, o veículo foi encontrado pela Polícia Militar (PM) em um canavial. Como a consulta pela placa não indicava queixa de furto ou roubo, ele foi deixado no local pela guarnição. Com medo de serem descobertos, os suspeitos decidiram retornar à noite com o outro adolescente, que comprou o combustível, e atear fogo ao carro.
Richard explica que os quatro responderão por latrocínio e ocultação de cadáver e que o inquérito, após a conclusão, será remetido à Delegacia de Pederneiras, local onde ocorreu o crime.
Relembre o caso
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Marcio Marcelino dos Santos, de 42 anos, desapareceu após sair de sua residência, em Macatuba, na madrugada da última quinta (16). O delegado contou que ele estava em um Golf branco, que teria circulado por Bauru na manhã do mesmo dia.
Por volta das 14h, conforme Serrano, o veículo foi encontrado pela Polícia Militar (PM) abandonado em um canavial de Macatuba — intacto, destravado e com a chave no contato. Como a consulta pela placa não indicava queixa de furto ou roubo, ele foi deixado no local pela guarnição.
Mais tarde, durante a noite, o automóvel foi incendiado. A família de Marcio registrou um boletim de ocorrência (BO) de desaparecimento na manhã da sexta-feira (17). Durante todo o dia, equipes da PM e da Polícia Civil, com o apoio do helicóptero Águia, realizaram buscas na região.
No dia 20, a Polícia Civil apreendeu cautelarmente os dois adolescentes, que foram levados à Fundação Casa. No último dia 6, o corpo da vítima foi encontrado por trabalhadores rurais em um canavial em Pederneiras, com a mesma roupa que ela usava no dia em que desapareceu.
Apesar do avançado estado de decomposição, segundo a Polícia Civil, foi possível constatar que ele apresentava diversas fraturas de arcos costais e na clavícula esquerda, compatíveis com agressões. Ao lado do corpo, havia uma barra de ferro, provavelmente uma peça do carro, usada nas agressões.