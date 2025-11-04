15 de novembro de 2025
PARA PAGAR DÍVIDAS

4º BC recupera motocicleta furtada no Manchester, em Bauru

O veículo foi identificado pelo Programa Muralha Paulista
A Companhia de Força Tática do 4º Batalhão de Caçadores (BC) recuperou, nesta quinta-feira (13), no Parque Industrial Manchester, em Bauru, uma motocicleta CG 150 Titan furtada. O fato ocorreu na rua Marcondes Salgado e envolveu dois suspeitos.

O veículo foi identificado pelo Programa Muralha Paulista, que registrou imagens do furto. Com as características e o emplacamento em mãos, a equipe iniciou o patrulhamento e localizou os suspeitos.

Durante a abordagem, eles confessaram ter furtado a moto após romper a parte elétrica de um local e disseram que pretendiam vendê-la para pagar dívidas. Ambos foram conduzidos à Polícia Judiciária, que tomou as medidas cabíveis.

A motocicleta foi devolvida ao proprietário. No mesmo dia, outros dois veículos furtados também foram recuperados e restituídos, informa o 4º BC.

