A Polícia Civil de Bauru, por meio da 3ª Delegacia de Investigação de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), esclareceu o homicídio do coletor de recicláveis Luis Carlos Prudêncio da Silva, que levou um tiro enquanto estava no sofá de casa da namorada, nesta quarta-feira (12), no Jardim Ivone. O suspeito, já preso, é o filho da companheira da vítima e tem 19 anos.

Conforme o JCNET noticiou, baleado na cabeça, o trabalhador chegou a ser socorrido, foi e internado, mas não resistiu ao ferimento, que causou perda de massa encefálica.

No dia seguinte ao assassinato, os investigadores da Polícia Civil confirmaram a suspeita já apontada pela Polícia Militar no boletim de ocorrência: o autor seria um dos filhos da namorada da vítima.