A Polícia Civil de Bauru, por meio da 3ª Delegacia de Investigação de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), esclareceu o homicídio do coletor de recicláveis Luis Carlos Prudêncio da Silva, que levou um tiro enquanto estava no sofá de casa da namorada, nesta quarta-feira (12), no Jardim Ivone. O suspeito, já preso, é o filho da companheira da vítima e tem 19 anos.
Conforme o JCNET noticiou, baleado na cabeça, o trabalhador chegou a ser socorrido, foi e internado, mas não resistiu ao ferimento, que causou perda de massa encefálica.
No dia seguinte ao assassinato, os investigadores da Polícia Civil confirmaram a suspeita já apontada pela Polícia Militar no boletim de ocorrência: o autor seria um dos filhos da namorada da vítima.
Segundo o delegado Cledson Luiz do Nascimento, duas testemunhas presenciais foram ouvidas e confirmaram um conflito existente entre os filhos e a vítima, já que ele não era aceito na casa.
O crime
Ainda conforme o delegado, na noite do crime, a moradora informou ao filho menor de idade (único que residia com ela) que a vítima passaria a morar ali. Inconformado, o adolescente ligou para a irmã, que chegou acompanhada do outro irmão de 19 anos. De posse de um revólver, ele ameaçou a vítima e ordenou que deixasse a casa. Houve discussão entre as partes, inclusive com a mãe afirmando que o namorado não sairia.
Segundo a versão do jovem preso, depois do disparo, ele fugiu a pé e permaneceu escondido no mato.
No dia seguinte, após os irmãos serem ouvidos na Delegacia de Homicídios, o suspeito soube que havia sido decretada sua prisão temporária e que a vítima havia morrido. Ele, então, procurou um advogado para se apresentar. Ele será conduzido à Cadeia de Avaí.