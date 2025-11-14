14 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
POLÍCIA INTERVEIO

Homem é ‘contratado’ para ser ajudante de ladrão em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Priscila Medeiros/Arquivo JCNET
Viatura da PM de Bauru
Viatura da PM de Bauru

Dois homens, um de 23 e outro de 24 anos, foram presos pela Polícia Militar em Bauru, no final da tarde desta quinta-feira (13), suspeitos pelo furto uma moto com placa de Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru). Um foi “contratado” pelo outro como ajudante no delito, informa a Polícia Militar. O combinado entre ambos era vender o veículo por R$ 1.500,00, sendo que o “contratante” ficaria com R$ 1 mil para quitar uma dívida de tráfico, e o comparsa receberia R$ 500.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática estava em patrulhamento ostensivo pela rua Euvaldo Lodi, no Parque Manchester, quando avistou dois homens em uma Honda CG 125 Fan de cor azul. Eles foram abordados, e um deles confessou que ambos tinham furtado a moto. O garupa afirmou que receberia R$ 500 pelo auxilio.

A dupla foi levada ao Plantão Policial, onde permaneceu presa, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários