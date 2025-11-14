Dois homens, um de 23 e outro de 24 anos, foram presos pela Polícia Militar em Bauru, no final da tarde desta quinta-feira (13), suspeitos pelo furto uma moto com placa de Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru). Um foi “contratado” pelo outro como ajudante no delito, informa a Polícia Militar. O combinado entre ambos era vender o veículo por R$ 1.500,00, sendo que o “contratante” ficaria com R$ 1 mil para quitar uma dívida de tráfico, e o comparsa receberia R$ 500.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática estava em patrulhamento ostensivo pela rua Euvaldo Lodi, no Parque Manchester, quando avistou dois homens em uma Honda CG 125 Fan de cor azul. Eles foram abordados, e um deles confessou que ambos tinham furtado a moto. O garupa afirmou que receberia R$ 500 pelo auxilio.

A dupla foi levada ao Plantão Policial, onde permaneceu presa, à disposição da Justiça.