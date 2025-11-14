A Polícia Militar de Jaú realizou duas ações importantes nesta quinta (13) e sexta-feira (14), que resultaram na prisão de suspeitos e na recuperação de bens furtados na cidade.
Na madrugada desta sexta-feira, policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em andamento em uma residência na Rua Francisco de Assis Bueno, no Jardim Antonina. Ao chegarem ao local, encontraram um homem dentro do imóvel, caído ao solo, com um corte na cabeça e reclamando de dores nos braços e pernas. Questionado, o suspeito confessou que estava na casa havia cerca de quatro horas e já havia retirado toda a fiação elétrica.
Segundo a PM, durante a tentativa de fuga pelos telhados, o indivíduo caiu da estrutura, o que chamou a atenção de vizinhos e motivou o chamado à polícia. Ele foi socorrido e atendido na Santa Casa de Jaú e, após receber cuidados médicos, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde teve a prisão ratificada pelo crime de furto.
Um dia antes, na quinta-feira (13), outra operação resultou na recuperação de duas bicicletas avaliadas em R$ 14 mil cada, furtadas de uma residência no Centro de Jaú. Após receber informações sobre o possível paradeiro dos objetos, a PM localizou uma das bicicletas em um sobrado na Rua Humaitá, onde também encontrou roupas, tênis e ferramentas que teriam sido usadas no crime.
Com novas informações, a equipe chegou a um segundo endereço e recuperou a segunda bicicleta. Durante a ação, um suspeito foi abordado na rodoviária e tentou fugir, mas acabou detido. Outro homem foi preso em uma residência, acusado de receptação. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia, tiveram as prisões ratificadas e foram encaminhados à carceragem pública.
As bicicletas foram devolvidas ao proprietário, que agradeceu a eficiência e rapidez do trabalho policial. A Polícia Militar destacou que as ações demonstram a importância da participação da comunidade e do trabalho ágil das equipes no combate aos crimes contra o patrimônio na cidade.