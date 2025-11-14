A Polícia Militar de Jaú realizou duas ações importantes nesta quinta (13) e sexta-feira (14), que resultaram na prisão de suspeitos e na recuperação de bens furtados na cidade.

Na madrugada desta sexta-feira, policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em andamento em uma residência na Rua Francisco de Assis Bueno, no Jardim Antonina. Ao chegarem ao local, encontraram um homem dentro do imóvel, caído ao solo, com um corte na cabeça e reclamando de dores nos braços e pernas. Questionado, o suspeito confessou que estava na casa havia cerca de quatro horas e já havia retirado toda a fiação elétrica.

Segundo a PM, durante a tentativa de fuga pelos telhados, o indivíduo caiu da estrutura, o que chamou a atenção de vizinhos e motivou o chamado à polícia. Ele foi socorrido e atendido na Santa Casa de Jaú e, após receber cuidados médicos, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde teve a prisão ratificada pelo crime de furto.