Na última quarta-feira (12), a Honda Lago-San apresentou oficialmente o novo WR-V 2026 em um evento realizado em sua sede, em Bauru. A ocasião reuniu clientes, convidados e colaboradores, destacando o compromisso da marca com inovação, tecnologia e experiência do cliente.

O WR-V 2026 chega com design renovado, linhas mais robustas, faróis full LED e nova grade dianteira, reforçando o visual moderno e arrojado do SUV compacto. No interior, o modelo traz acabamento premium, central multimídia de última geração com conectividade sem fio e o Honda SENSING, sistema avançado de assistência ao condutor, que aumenta a segurança e o conforto em qualquer trajeto.

Com excelente espaço interno e porta-malas de 458 litros, o WR-V 2026 alia desempenho eficiente e conforto característico da linha Honda, além de oferecer 6 anos de garantia. A dirigibilidade é adequada tanto para o trânsito urbano quanto para viagens, tornando o modelo versátil e prático para o dia a dia.