Um homem morreu na noite desta quinta-feira (13) após trocar tiros com policiais do 13.º Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Baep), na rua José Teixeira de Melo, no bairro Santa Helena, em Bariri (a 56 quilômetros de Bauru). Um outro indivíduo foi preso em flagrante, segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

A reportagem acionou a assessoria de imprensa da Polícia Militar em São Paulo, conforme orientação local, para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.

Na última quarta-feira (12), um caso semelhante ocorreu em Duartina (a 38 quilômetros de Bauru), onde outro homem morreu em um confronto com uma equipe do 13.º Baep, na rodovia Luiza Blagitz Benetti. Conforme o JCNET divulgou, ele conduzia um Gol, que foi acompanhado pela equipe do batalhão porque não acatou a ordem de parada e, quando o motorista parou com a viatura emparelhada, fez menção de atirar e foi alvejado, informou a corporação.