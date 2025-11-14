A equipe Bravo da 4.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores de Bauru tirou de circulação, na madrugada desta sexta-feira (14), dois irmãos que eram procurados pela Justiça por condenações já definidas como crimes de tráfico de drogas e associação. A abordagem, identificação e prisão ocorreram após acompanhamento na Vila Aimorés, na região do Núcleo Octávio Rasi.

Segundo a PM, a viatura acessou a rua Rio Taquarussu, em trabalho de rotina, quando visualizou dois indivíduos que, ao perceberem a presença policial, passaram a correr e a saltar muros de diversas residências. Foi feito acompanhamento e realizado cerco nas imediações, resultando na detenção de ambos nos fundos de uma casa abandonada na rua Projetada 2.

Ainda de acordo com a PM, na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consultas via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), constatou-se que os detidos eram procurados pela Justiça. Um deles possuía sentença de 10 anos e o outro, de 2 anos, também por tráfico.