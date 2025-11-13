Pirajuí - O Tribunal de Justiça (TJ) concedeu liminar nos autos de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pela prefeita de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), Rosalina Sônia dos Santos, e suspendeu a eficácia da Lei Municipal n.º 2.966, de 11 de setembro de 2025, que autorizava a Câmara Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 550 mil para a compra de um imóvel destinado à nova sede do Legislativo, fato que gerou polêmica no município (leia abaixo).

Segundo a ação, há indícios de irregularidades orçamentárias, já que a lei aprovada pelo Legislativo previa o uso de recursos originalmente destinados à cobertura de despesas de pessoal para financiar a aquisição do prédio, o que é vedado expressamente pela Constituição do Estado de São Paulo. Agora, a Casa não poderá utilizar as fontes orçamentárias indicadas para compra da nova sede até que o TJ julgue o mérito da ADI.

Na decisão pela concessão da liminar, proferida nesta terça-feira (11), a relatora Marcia Dalla Déa Barone deu prazo de 30 dias para que o presidente da Câmara forneça as informações solicitadas pelo Tribunal. A reportagem entrou em contato com um assessor do Legislativo, na noite de quarta-feira (12), solicitando posicionamento até a tarde desta quinta (13), mas ele informou que irá enviar resposta nesta sexta (14).