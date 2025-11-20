Na noite desta terça-feira (11), o espírito do Natal iluminou os Altos da Cidade com a abertura da 20ª edição do Natal Mágico da Jalovi. A tradicional celebração, realizada na unidade da rua Antônio Alves, atraiu famílias inteiras e emocionou o público com um clima de alegria, música e encantamento.

O evento teve como destaque a apresentação da Camerata de Cordas da ABDA, que trouxe um repertório especial para a ocasião. Os personagens Stitch e Angel também marcaram presença, encantando as crianças ao lado do palhaço Faísca, responsável por garantir muitas risadas e animação com clássicos natalinos.