O clima de samba e pagode vai tomar conta de Bauru neste domingo (16) com a realização do Sunset, evento promovido pelo Esporte Clube Beija-Flor. A grande atração do evento será Márcio Art, ex-vocalista do grupo Art Popular, reconhecido nacionalmente por hits que marcaram a história do gênero, com uma carreira marcada por sucessos como "Eternamente Feliz", "Sem Abuso" e "Temporal".

A programação terá início às 15h, na sede do Beija-Flor, localizada na rua Pedro Miguel, 3-22, Quinta da Bela Olinda, e se estenderá até a noite, oferecendo ao público uma experiência diferenciada, ideal para quem prefere eventos com início diurno. Além de Márcio Art, o público poderá acompanhar apresentações conjuntas do Grupo 4 é Par e do Grupo Nosso Esquema, além da discotecagem do DJ Teco da Leste.

O evento contará com infraestrutura completa, incluindo área de convivência, serviço de bar e toda a estrutura necessária para garantir conforto e segurança aos participantes.