13 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
UM DIA APÓS O CRIME

Bauru: vítima encontra autor de furto e o detém até chegada da PM

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa
Ocorrência foi registrada pela PM no plantão policial
Ocorrência foi registrada pela PM no plantão policial

Na manhã desta quarta-feira (12), um mestre de obras que teve ferramentas furtadas do interior do seu veículo um dia antes, na rua Quintino Bocaiuva, no Centro de Bauru, avistou o suspeito passando pelo local e o deteve até a chegada da Polícia Militar (PM).

Segundo boletim de ocorrência (BO), a vítima contou que, na terça-feira (11), ao terminar seu expediente, guardou os objetos no carro e, aproveitando um momento de distração, o suspeito abriu o veículo e furtou uma serra circular e uma serra mármore.

Após visualizar imagens de câmeras de segurança na região, o homem reconheceu o autor como sendo um usuário de drogas e, nesta quarta, por volta das 10h25, o abordou quando ele passava pela via, detendo-o até a chegada de uma equipe da PM.

Conforme o BO, o suspeito confessou o furto e afirmou que havia vendido as ferramentas em um ferro-velho para comprar drogas. O dono do local foi ouvido e disse que recebeu proposta para comprar os materiais, mas recusou por desconfiar da origem.

O suspeito, de 39 anos, feriu-se ao ser imobilizado pela vítima e permaneceu internado em observação no Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru. Ele irá responder pelo furto. Já o suspeito de receptação será alvo de investigação por parte da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários