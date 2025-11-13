Na manhã desta quarta-feira (12), um mestre de obras que teve ferramentas furtadas do interior do seu veículo um dia antes, na rua Quintino Bocaiuva, no Centro de Bauru, avistou o suspeito passando pelo local e o deteve até a chegada da Polícia Militar (PM).

Segundo boletim de ocorrência (BO), a vítima contou que, na terça-feira (11), ao terminar seu expediente, guardou os objetos no carro e, aproveitando um momento de distração, o suspeito abriu o veículo e furtou uma serra circular e uma serra mármore.

Após visualizar imagens de câmeras de segurança na região, o homem reconheceu o autor como sendo um usuário de drogas e, nesta quarta, por volta das 10h25, o abordou quando ele passava pela via, detendo-o até a chegada de uma equipe da PM.