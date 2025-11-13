Na manhã desta quarta-feira (12), um mestre de obras que teve ferramentas furtadas do interior do seu veículo um dia antes, na rua Quintino Bocaiuva, no Centro de Bauru, avistou o suspeito passando pelo local e o deteve até a chegada da Polícia Militar (PM).
Segundo boletim de ocorrência (BO), a vítima contou que, na terça-feira (11), ao terminar seu expediente, guardou os objetos no carro e, aproveitando um momento de distração, o suspeito abriu o veículo e furtou uma serra circular e uma serra mármore.
Após visualizar imagens de câmeras de segurança na região, o homem reconheceu o autor como sendo um usuário de drogas e, nesta quarta, por volta das 10h25, o abordou quando ele passava pela via, detendo-o até a chegada de uma equipe da PM.
Conforme o BO, o suspeito confessou o furto e afirmou que havia vendido as ferramentas em um ferro-velho para comprar drogas. O dono do local foi ouvido e disse que recebeu proposta para comprar os materiais, mas recusou por desconfiar da origem.
O suspeito, de 39 anos, feriu-se ao ser imobilizado pela vítima e permaneceu internado em observação no Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru. Ele irá responder pelo furto. Já o suspeito de receptação será alvo de investigação por parte da Polícia Civil.