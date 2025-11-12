Itapuí - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (12), após ameaçar e intimidar os próprios pais, no bairro Mar Azul, em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). Segundo a polícia, o comportamento agressivo do suspeito vinha obrigando o casal a dormir fora de casa nos últimos dois dias.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o pai, identificado pelas iniciais L.C., compareceu à Delegacia de Itapuí relatando ser vítima de constantes ameaças feitas pelo filho K.C., que é usuário de drogas.

No período da tarde, L.C. retornou à unidade policial, acompanhado da esposa C.S., informando que o filho havia acordado e se encontrava muito agressivo, proferindo novas ameaças contra eles.