Itapuí - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (12), após ameaçar e intimidar os próprios pais, no bairro Mar Azul, em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). Segundo a polícia, o comportamento agressivo do suspeito vinha obrigando o casal a dormir fora de casa nos últimos dois dias.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o pai, identificado pelas iniciais L.C., compareceu à Delegacia de Itapuí relatando ser vítima de constantes ameaças feitas pelo filho K.C., que é usuário de drogas.
No período da tarde, L.C. retornou à unidade policial, acompanhado da esposa C.S., informando que o filho havia acordado e se encontrava muito agressivo, proferindo novas ameaças contra eles.
Policiais civis deslocaram-se até a residência da família, onde encontraram K.C. visivelmente alterado, aparentemente sob efeito de entorpecentes. No momento em que viu o pai, ele gritou: “Vou matar vocês!”.
Devido ao estado de agitação e resistência, foi necessário o uso moderado de força física e a colocação de algemas para detê-lo, conforme prevê a legislação, para garantir a segurança dos policiais e das vítimas.
Após ser contido, K.C. foi conduzido à delegacia e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.