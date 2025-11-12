Morreu na tarde desta quarta-feira (12) o coletor de recicláveis de 48 anos que foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça, no início da madrugada, quando estava sentado no sofá de sua residência, ao lado da namorada, no Jardim Ivone, em Bauru. Ele havia sofrido perda de massa encefálica e estava internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em boletim de ocorrência (BO), equipe da Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento de rotina na região quando foi acionada para atender a tentativa de homicídio. Quando os policiais chegaram, a vítima já havia sido socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro Central (PSC).

Ainda de acordo com o registro policial, os policiais conversaram com populares, que denunciaram o possível autor. A pessoa em questão estaria ameaçando de morte, com frequência, o coletor de recicláveis, consta do documento. No cenário do crime, permaneceram vestígios de sangue e um projétil caído no chão do corredor.