Lençóis Paulista - O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), realiza nesta segunda-feira (17) o "Dia do Crédito", um encontro com instituições financeiras para que os empreendedores do município possam conhecer a melhor linha de crédito para os seus negócios. A ação será na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon), localizada na rua Coronel Joaquim Gabriel, n.º 11, Centro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://bit.ly/diadocreditolp .
O encontro tem como objetivo orientar micro e pequenas empresas sobre as diferentes linhas de crédito disponíveis no mercado, ajudando os empreendedores a identificarem as alternativas mais adequadas às suas necessidades e a entender todas as etapas para acesso aos recursos.
A iniciativa representa uma oportunidade estratégica para os empresários viabilizarem novos projetos ou impulsionar a expansão dos negócios por meio de financiamentos. O foco é estimular o uso consciente do crédito, com o apoio das instituições financeiras participantes.
A ação seguirá uma programação com palestra e atendimentos, com início às 18h30. Após recepção e coffee break, às 19h, a gestora de serviços financeiros do Sebrae-SP em Bauru, Danielle Matos Sousa, analista de negócios, ministrará uma palestra.
A partir das 19h30, estão previstas as apresentações dos bancos, cooperativas e demais instituições participantes. Às 20h30, ocorre o atendimento individual aos empreendedores. As vagas são limitadas. Para informações, entre em contato com o Sebrae Aqui pelo WhatsApp (14) 3264-3955.
Serviço
"Dia do Crédito" em Lençóis Paulista
Data: 17 de novembro, a partir das 18h30
Local: Sedecon de Lençóis Paulista, na rua Coronel Joaquim Gabriel, 11, Centro
Inscrições gratuitas pelo link https://bit.ly/diadocreditolp