Lençóis Paulista - O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), realiza nesta segunda-feira (17) o "Dia do Crédito", um encontro com instituições financeiras para que os empreendedores do município possam conhecer a melhor linha de crédito para os seus negócios. A ação será na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon), localizada na rua Coronel Joaquim Gabriel, n.º 11, Centro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://bit.ly/diadocreditolp .

O encontro tem como objetivo orientar micro e pequenas empresas sobre as diferentes linhas de crédito disponíveis no mercado, ajudando os empreendedores a identificarem as alternativas mais adequadas às suas necessidades e a entender todas as etapas para acesso aos recursos.

A iniciativa representa uma oportunidade estratégica para os empresários viabilizarem novos projetos ou impulsionar a expansão dos negócios por meio de financiamentos. O foco é estimular o uso consciente do crédito, com o apoio das instituições financeiras participantes.