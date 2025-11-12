Lençóis Paulista - Neste domingo (16), a partir das 7h, Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) será palco da 5.ª edição do Passeio Ciclístico "Pedal Bom é Pedal Seguro", promovido pela Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê (Ascana) e pela Zilor, com apoio da Prefeitura Municipal. O evento, gratuito e aberto a toda a população, encerra oficialmente a Campanha Trânsito Seguro 2025 que reforçou, ao longo da safra, a importância da segurança nas estradas durante o transporte de cana-de-açúcar.

Em 2024, o passeio reuniu mais de 500 participantes. Para este ano, a expectativa é de 600 ciclistas, em um trajeto de aproximadamente 20 km, com largada e chegada na ADC Zilor (rodovia Osni Mateus (SP-261), km 108, em Lençóis Paulista), e parada na área de lazer da Zilor, conhecida como Quatro Quedas.

O "Pedal Bom é Pedal Seguro" terá estrutura completa, com equipe de apoio, pontos de hidratação e distribuição de frutas. No encerramento, haverá sorteio de bicicletas e brindes, além do tradicional pastel com caldo de cana.